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Fahiş fiyat artışı yaptan 283 firmaya 9.645.000 tl para cezası
22.12.2020 - 11:58 | Son Güncelleme: 22.12.2020 - 11:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ticaret Bakanlığı:"Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, göreve başladığı günden bu yana toplam 9 toplantı gerçekleştirmiştir. Bu toplantılarda, başta bakliyat, sebze-meyve gibi temel gıda maddeleri olmak üzere birçok ürün kategorisinde fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 283 firmaya toplam 9.645.000 Türk Lirası idari para cezası uygulanması kararlaştırılmıştır. "
Etiketler : Ticaret Bakanlığı,
754763 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/754763.aspx
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