Tarım Kredi iştiraki Gübretaş'a ait maden sahasında 3,5 milyon onsluk altın varlığı tespit edildi. Tarım Kredi Genel Müdürü Poyraz, "Bugünkü fiyatlar üzerinden hesaplandığında, 6 milyar dolarlık bir değerden bahsediyoruz" dedi.
Gübretaş'a ait maden sahasında 3,5 milyon onsluk altın varlığı tespit edildi
22.12.2020 - 14:36 | Son Güncelleme: 22.12.2020 - 14:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tarım Kredi iştiraki Gübretaş'a ait maden sahasında 3,5 milyon onsluk altın varlığı tespit edildi.
Kaynak: AA
Etiketler : altın,
754793 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/754793.aspx
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