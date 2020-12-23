Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yapması beklenen etkinliğe Instagram'ın kurucu ortağı Mike Krieger, Google'un baş mühendisi ve İnsanlık 2.0 kitabının yazarı Ray Kurzweil, Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, dünyaca ünlü Türk kalp cerrahı Prof Dr. Mehmet Öz, yerli aşı geliştirici bilim insanı Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu CEO’'su Mehmet Gürcan Karakaş, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç ve NASA'da çalışan dört Türk'ten biri olan Dr. Umut Yıldız konuşmacı olarak katılacak. TİM Başkanı İsmail Gülle Türkiye İnovasyon Haftası kapsamında bugüne kadar 500 bin ziyaretçiyi ağırladıklarını belirterek, "Küresel ticarette önemli bir dönüşüm sürecinin arifesindeyiz. Bu süreçte rekabet, sadece 'fiyat odaklı' olmayacak. Yeni normalde, 'sürdürülebilirlik', 'güvenli ve çevreci üretim' ve 'katma değer' başlıkları, rekabet gücümüzü belirleyecek unsurlar olacak. Artık, teknolojiyi hayal eden, tasarlayan, üreten ve ihraç eden bir Türkiye var. Stratejik sektörlerimizdeki bu başarıyı, tüm sektörlerimize yaymalıyız. Bu yıl salgın sürecinde edindiğimiz tecrübeleriyle beraber Türkiye İnovasyon Haftası'nı yeni bir anlayış ile dizayn edip, 'ihracat” odaklı dopdolu bir içerik ve program hazırladık" dedi.