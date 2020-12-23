Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz "Bugünkü fiyatlar üzerinden yaklaşık 6 milyar dolar civarında bir değerden bahsediyoruz. Biz bunu millî imkânlarla ekonomiye kazandırma noktasında Gübretaş ve Tarım Kredi olarak üzerimize ne düşerse yapacağız. 2 yıllık hedef koyduk kendimize, bu sürede bu değeri ekonomimize kazandırmaya başlayacağız" dedi. Hızlı şekilde teknik çalışmaları ve kalan resmî prosedürleri yerine getirip, yatırım sürecine geçeceklerini aktaran Poyraz, "Bu maden belki Türkiye'de ilk, dünyada da ilk 5'e girecek yoğunlukta altın değerine sahip. Dünya ortalamalarının yüzde 2-3 civarında olduğu düşünüldüğünde, buradaki ortalama 1 ton toprak yığını içindeki altın varlığı oranı yüzde 8,6... Bu oran maden sahasının bazı yerlerinde yüzde 14'lere çıkıyor. Sondajlar bunu ortaya koyuyor. Bu da işletme maliyetinin ne kadar düşük olacağı anlamına geliyor. Elde ettiğimiz değeri Gübretaş'a da kazandırıp, yeni yatırımlarla Türk tarımına da büyük katkı sağlayacağız" diye konuştu. Söz konusu saha, 2008'de işletilmek üzere Koza Altın'a verilmişti. Darbe girişimi yaşandı ve Koza şirketi TMSF'ye geçti. Şirketin yükümlülüklerini yerine getirmemesi üzerine, saha her hakkıyla Gübretaş’a teslim edildi.