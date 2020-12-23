Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz "Bugünkü fiyatlar üzerinden yaklaşık 6 milyar dolar civarında bir değerden bahsediyoruz. Biz bunu millî imkânlarla ekonomiye kazandırma noktasında Gübretaş ve Tarım Kredi olarak üzerimize ne düşerse yapacağız. 2 yıllık hedef koyduk kendimize, bu sürede bu değeri ekonomimize kazandırmaya başlayacağız" dedi. Hızlı şekilde teknik çalışmaları ve kalan resmî prosedürleri yerine getirip, yatırım sürecine geçeceklerini aktaran Poyraz, "Bu maden belki Türkiye'de ilk, dünyada da ilk 5'e girecek yoğunlukta altın değerine sahip. Dünya ortalamalarının yüzde 2-3 civarında olduğu düşünüldüğünde, buradaki ortalama 1 ton toprak yığını içindeki altın varlığı oranı yüzde 8,6... Bu oran maden sahasının bazı yerlerinde yüzde 14'lere çıkıyor. Sondajlar bunu ortaya koyuyor. Bu da işletme maliyetinin ne kadar düşük olacağı anlamına geliyor. Elde ettiğimiz değeri Gübretaş'a da kazandırıp, yeni yatırımlarla Türk tarımına da büyük katkı sağlayacağız" diye konuştu. Söz konusu saha, 2008'de işletilmek üzere Koza Altın'a verilmişti. Darbe girişimi yaşandı ve Koza şirketi TMSF'ye geçti. Şirketin yükümlülüklerini yerine getirmemesi üzerine, saha her hakkıyla Gübretaş’a teslim edildi.
6 milyar dolarlık altın bulduk
23.12.2020 - 03:17 | Son Güncelleme: 23.12.2020 - 03:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tarım Kredi iştiraki Gübretaş'a ait maden sahasında 3,5 milyon onsluk altın varlığı tespit edildi.
Etiketler : altın rezervi,altın,
754931 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/754931.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER