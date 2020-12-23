Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve birçok kişinin ölümüne neden olan korona virüs sonrası ülkemizde kamuya açık alanlarda yüz maskesi takmak zorunlu hale getirildi. Vatandaşların kullanmak zorunda olduğu yüz maskeleri kimileri için sorun olmazken kimilerine de adeta işkence oluyor. Özellikle gözlük kullanan vatandaşların yüz maskesi taktıktan sonra gözlük camları buğulanıyor ve sürekli temizlemek zorunda kalıyorlar. Öte yandan kuaförde saç tıraşı olan vatandaşlar ise maskelerini çıkarmak zorunda kalıyor hem kuaförün hem de kendilerinin sağlığını tehlikeye atıyorlardı. Bu durumlardan oldukça rahatsız olan vatandaşların imdadına ise Sivas Halk Eğitim Merkezi yetişti. Halk Eğitim Merkezince üretilen iki tip yeni yüz maskesi sayesinde bu sorunlar ortadan kalktı. Üretilen bu iki maske sayesinde artık gözlük camları buğulanmıyor, kuaföre gidenler ise maskelerini çıkarmak zorunda kalmıyorlar.

50 kişi denedi, 10 üzerinden 9 puan verdi

Konu hakkında açıklama yapan Sivas Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Baker, gözlük kullananlar için üretilen özel maskenin AR-GE çalışması sırasında gözlük kullanan 50 kişi üzerinde yapılan denemede 10 üzerinden 9 puan aldıklarını ifade ederek, “Çok çeşit maske yaptık. Bu maskelerimizin yanında vatandaşlarımızın en büyük sorunlarından birincisi olan vatandaşlar berbere kuaföre gittikleri zaman maskelerini çıkarmak zorunda kalıyorlardı. İkincisi de özellikle bu soğuk kış günlerinde gözlüklü vatandaşlarımızın gözlük taktıklarında gözlüklerinde buğulanmalar oluyordu. Bunun önüne geçebilmek için tekstil teknolojisi öğretmenlerimizle birlikte nasıl bir çözüm bulabiliriz diye düşündük. Daha sonra öğretmenlerimiz ile birlikte iki çeşit maske ürettik. Bu maskelerimizden birincisi berber ve kuaföre giden vatandaşların lastiği olmayan bu maskeyi takıyorlar, kullanıyorlar saçlarını kestiriyorlar. Daha sonra çıkartıyorlar isterlerse çöpe atıyorlar. İkincisi de gözlüklü vatandaşlarımız için maske ürettik. Bu maskemizin kulak acıtmayan yumuşak lastikleri var ve yapmış olduğumuz özel donanım sayesinde de bu maskeyi taktıkları zaman gözlükleri buğulanmıyor. Maskelerimizi AR-GE çalışmaları sırasında 50 kadar gözlüklü vatandaşlarımıza bu maskelerimizi denettirdik. 10 üzerinden puan vermelerini istedik ve 9 puan aldı. Vatandaşlarımızın çoğu çok memnun kaldılar. Gözlüklerin buğulanmadığını rahat bir şekilde araba sürdüklerini veya da yolda yürüdüklerini binadan içeri girerken gözlüklerinin buğulanmadığını söylediler. Ayrıca bu maskelerimizin patentini de aldık. Şuanda patentli bir şekilde üretime devam ediyoruz” dedi.



Zeki Yörük, gözlük kullananlar için en büyük sorun gözlüklerin buğulanması olduğunu ifade ederek, “Maske taktığımız zaman gözlükler buğulanıyordu. Mecburen ya gözlüğü siliyorduk ya da maskeyi aşağı indiriyorduk. Bunu bugün sabahtan beri taktım, çok şükür gözlüğümde hiç buğulanma falan olmadı” ifade etti.

“Hijyenik ve güvenli çalışıyoruz”

Kuaför Mustafa Çapar, üretilen yeni maske sayesinde hijyenik ve güvenli çalıştıklarını söyleyerek, “Halk eğitimin yaptığı maske ile beraber yapıştırma usulü çıktı. Müşterilerimiz de aynı zaman da maskelerini takmaları gerekiyor. Bu özel üretilen maskeleri taktıkları zaman da hem kendilerine hem de bize zarar vermiyor. Bizi de engellemiyor, kendilerine de zarar vermiyor. Sivas Halk Eğitim Merkezinin ürettiği maskeler hem bizim işimizi kolaylaştırdı, hem müşterilerimizin işini kolaylaştırdı. Hijyenik ve güvenli çalışmış oluyoruz” diye konuştu.



Kuaföre gelen Rahmi Kızıltaş, üretilen bu maskelerin oldukça güzel olduğunu belirtti.