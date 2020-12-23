Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlığın 22 Aralık tarihli genelgesini paylaşan Bırpınar "Açıktan satılan gıdalar için de kağıt/karton içerikli alternatif torbaların bulundurulması zorunlu hale getirildi. Sıfır Atık Hareketi kapsamında uygulamaya başladığımız 2019 yılı içerisinde %80 azalma yaşandı. Bu yolla 180 bin ton plastik kullanımını önledik" ifadesini kullandı.

Bakanlığın genelgesinde "1.1.2021 tarihinden başlayarak 2021 yılı sonuna kadar satışa tabii tüm poşetler için uygulanacak ücret adet başına 25 kuruş olup daha az ve daha fazla ücret uygulanamaz" ifadesi yer aldı.