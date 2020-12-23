Bakanlığın 22 Aralık tarihli genelgesini paylaşan Bırpınar "Açıktan satılan gıdalar için de kağıt/karton içerikli alternatif torbaların bulundurulması zorunlu hale getirildi. Sıfır Atık Hareketi kapsamında uygulamaya başladığımız 2019 yılı içerisinde %80 azalma yaşandı. Bu yolla 180 bin ton plastik kullanımını önledik" ifadesini kullandı.
Bakanlığın genelgesinde "1.1.2021 tarihinden başlayarak 2021 yılı sonuna kadar satışa tabii tüm poşetler için uygulanacak ücret adet başına 25 kuruş olup daha az ve daha fazla ücret uygulanamaz" ifadesi yer aldı.
Market poşetlerine zam iddiasını bitiren açıklama
23.12.2020 - 14:01 | Son Güncelleme: 23.12.2020 - 14:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Marketlerin iki yıldır 25 kuruşa satılan poşetlere zam yapmaya hazırlandığı iddia edilmişti. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Bırpınar, "Plastik poşet ücretleri bu yıl da değişmedi. Kullanımı azaltmak amacıyla 2019 yılında başlatılan ücretli satış uygulamasına 2021 yılında da ilk günkü fiyat olan 25 Kuruştan devam edilecek" açıklamasını yaparak tartışmaları bitirdi.
Bakanlığın 22 Aralık tarihli genelgesini paylaşan Bırpınar "Açıktan satılan gıdalar için de kağıt/karton içerikli alternatif torbaların bulundurulması zorunlu hale getirildi. Sıfır Atık Hareketi kapsamında uygulamaya başladığımız 2019 yılı içerisinde %80 azalma yaşandı. Bu yolla 180 bin ton plastik kullanımını önledik" ifadesini kullandı.
Kaynak: HABER MERKEZİ
Etiketler : market poşetlerine zam iddiası,
755016 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/755016.aspx
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