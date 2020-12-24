İstanbul Kapalıçarşı'da 7,6430 liradan alınan dolar, 7,6450 liradan, 9,3380 liradan alınan euro ise 9,34 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 7,62 liradan, euro ise 9,30 liradan satılmıştı.