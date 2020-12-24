İstanbul Kapalıçarşı'da 7,6430 liradan alınan dolar, 7,6450 liradan, 9,3380 liradan alınan euro ise 9,34 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 7,62 liradan, euro ise 9,30 liradan satılmıştı.
Dolar - Euro kurunda son durum ne? (24 Aralık 2020 döviz fiyatları)
24.12.2020 - 09:18 | Son Güncelleme: 24.12.2020 - 09:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dolar 7,6450 liradan, euro ise 9,34 liradan güne başladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : dolar,euro,döviz,
755165 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/755165.aspx
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