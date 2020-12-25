Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgını nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek hibe programına ilişkin esaslar belirlendi. Ticaret Bakanlığının konuyla ilgili tebliği, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

¥ Destek programından, 14 Aralık'tan önce (bu tarih dâhil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, Bakanlık tarafından belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar, gerçek kişi tacirler ile yine bu tarih itibarıyla sicile kayıtlı vergiden muaf esnaflar faydalanabilecek.

¥ Başvurabilecek esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlerin ekonomik faaliyet tanımları Bakanlık internet sitesinden duyurulacak.

¥ Destek programı başvuru süresi, 10 günden az olmamak üzere Bakanlık tarafından belirlenecek.

¥ Başvuruları ve itirazlar, elektronik ortamda www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak.

¥ Reddedilen başvurular hakkında, 10 gün içinde Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğüne itiraz edilebilecek.

¥ Bakanlıkça yapılan duyurudan sonra ticari faaliyetine yönelik tanım değişikliği yapanlar hibe desteğinden yararlanamayacak.

¥ Birden fazla iş yeri bulunması halinde, başvuruda bulunanlar, bir iş yeri için kira desteğinden faydalanabilecek.

¥ Hibe desteğinden faydalanılan dönemlerde, vergi mükellefiyetinin faal olarak devam etmesi gerekecek.

¥ Başvuru yapanın faal olmadığının anlaşılması durumunda ödeme yapılmayacak.

¥ Diğer kamu kuruluşlarınca uygulanan benzer desteklerden faydalanılması, bu desteğe engel teşkil etmeyecek.

¥ Destek başvurusunun uygun bulunması hâlinde ilgilinin banka hesabına destek ödemesi yapılacak.

MÜLK SAHİPLERİNİN DE BİLGİLERİ İBRAZ EDİLECEK

Destek programı kapsamında hibeler, "gelir kaybı desteği" ve "kira desteği" olmak üzere iki şekilde sağlanacak. Buna göre;

¥ Destek programının süresi, 2021 yılının ocak, şubat ve mart ayları olmak üzere üç ay olacak.

¥ Gelir kaybı desteği olarak, aylık 1.000 lira olmak üzere toplamda 3 bin lira hibe desteği sağlanacak.

¥ Destekten faydalanacak kişilerin iş yerlerinin kira olması hâlinde 3 ay kira desteği de verilecek.

¥ Bu tutar; büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 lira, diğer yerlerde aylık 500 lira olacak.

¥ İş yeri kira bedelinin, destek tutarının altında olması durumunda, kira tutarı kadar destek ödenecek.

¥ Kira desteği başvurusunda bulunanlardan, söz konusu iş yerinin aylık kira bedeli, açık adresi ve iş yerini kiralayanın kimlik bilgilerini beyan etmesi istenecek.