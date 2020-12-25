Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temur İSTANBUL

12 milyon dolarlık finansman sunacak program kapsamında, Google Türkiye, küçük işletmelerin dijital becerilerle donatılarak, olağanüstü durumlara karşı daha dirençli hâle gelmesini sağlayacak. Esnaf ve KOBİ'leri farklı araçlarla destekleyecek program kapsamında, restoran ve kafelerin dijital dönüşümü için TESK'e 500 bin dolarlık Google.org hibesi verilecek. Google, KOBİ'lerin sermayeye erişimine yardımcı olmak ve nakit akışlarını rahatlatabilmek amacıyla 3 milyon dolarlık kredi sunacak. 8,5 milyon dolarlık da reklam desteği verecek. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, "Restoran ve kafe işletmecisi esnaf, dijital pazarlama eğitimi alacak. Çevrimiçi satış yapabilmeleri için bilgi verilecek. Proje, salgından en çok etkilenen 20 ilde yürütülecek" dedi. Google Türkiye Direktörü Mehmet Keteloğlu da "Online ve offline eğitimlerle 24 ay içerisinde 20 bin işletmeye erişmeyi hedefledik. Pandemi koşulları uygun hale geldikten sonra 20 şehir ziyaret edilerek yüz yüze görüşmeler de yapılacak. 1,5 milyon bireye ulaşmayı hedeflediğimiz bu platform ile işletmeler, yeni müşterilere ulaşmalarına yardımcı olacak ücretsiz online araçlara ve eğitimlere tek noktadan erişebilecek" diye konuştu.