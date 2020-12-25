Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman ÇOBANOĞLU

ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, 8 sektörde yatırım süreçlerinin sadeleştirilmesi için kılavuz hazırladı. İmalat, enerji, madencilik, lojistik, hizmet, orman ürünleri, tarım ve hayvancılık ile atık bertaraf sektörlerinde yatırım süreçleri A’dan Z’ye incelendi. Hazırlanan raporlarla tüm yatırım süreçleri, sektörel izin ve lisans gibi prosedürler tek tek detaylandırıldı. Şirketlerin kuruluşundan yatırımın hayata geçtiği ana kadar tamamlanması gereken tüm detaylar anlatıldı.



YATIRIMDA HER DETAY YER ALDI

Çalışmanın sorumluluğu, 11. Kalkınma Planı ve Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) 2019-2020 Eylem Planı ile Yatırım Ofisine verilmişti. Sektörel yatırım süreç kılavuzlarının hazırlanmasında sektörlerle ilgili paydaşların da katkısıyla tamamlandı. Kılavuzlarda, izin, onay, ruhsat ve lisans gibi süreçler tespit edilirken başvuru yapılacak kurum, başvuru için gerekli belgeler, işlem süresi gibi detayların hepsi sektörel olarak hazırlanan metinlerde yer aldı.



YATIRIM SÜRECİNİ SADELEŞTİRECEK ÖNERİLER DE TOPLANACAK

Önümüzdeki dönemde, yatırım süreçlerinde sadeleştirilmesi gereken alanlar ve mevzuat değişiklikleri tespit edilecek. Çalışmada kılavuzlarda gösterilen izin, lisans gibi prosedürlere ilişkin sadeleştirme ve iyileştirme önerileri toplanacak. Özel sektörden alınacak bu görüşlerle yatırım süreçlerine yönelik sadeleştirme önerileri YOİKK’e sunulacak.



YATIRIM OFİSİ’NE ÖNEMLİ GÖREVLER VERİLMİŞTİ

Yatırım Ofisi, Cumhurbaşkanlığı Sistemiyle birlikte Türkiye’nin sunduğu yatırım fırsatlarını küresel iş dünyasına tanıtma ve yatırımcılara Türkiye’ye yapacakları yatırımın her aşamasında destek vermek üzere kurulmuştu. Doğrudan Cumhurbaşkanına bağlı olarak çalışan ofis, Türkiye’nin ekonomik kalkınmasını hızlandıracak yatırımları teşvik etmekle görevlendirilmişti. Dünya genelinde pek çok ülkede faaliyet gösteren ofis; Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Kore, İngiltere, İspanya, İtalya, Japonya, Katar, Singapur ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde yerleşik yerel danışman ağıyla yatırımcılara hizmet sunuyor.