Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Çeşitli kalemlerde yaklaşık 889 milyon 114 bin liralık destek ödemesi bugün hesaplara yatmaya başlayacak."
889 milyon liralık destek ödemesi bugün hesaplara yatıyor
25.12.2020 - 10:13 | Son Güncelleme: 25.12.2020 - 10:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Çeşitli kalemlerde yaklaşık 889 milyon 114 bin liralık destek ödemesi bugün hesaplara yatmaya başlayacak."
Kaynak: AA
Etiketler : Bekir Pakdemirli,destek ödemesi,
755373 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/755373.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER