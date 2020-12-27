Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galerici Abdullah Çelik “Her yıl kış mevsiminde durgunluk yaşanıyor. Ancak bu yıl fiyatlar şişmişti. Araba fiyatları piyasa değerinin çok üzerinde seyrediyor. Kayıt dışı oto alım-satım yapanların da bunda etkisi çok. Şu an beklemedeyiz. Fiyatlarda ufak da olsa bir geri gelme oldu" dedi. Galerici Rıfat Bilgili de “Daha düşük fiyata satılan arabaları, yüksek bir fiyatla 'opsiyonlandı' diye gösterip, piyasayı tırmandırdılar. 50 bin TL’lik araba 100 bin TL olmuştu. Şimdi yüzde 10-20 civarında bir gerileme yaşandı. Son zamanda galericilerden çok, 'memurdan, doktordan, öğretmenden araba' diye ilanlar çoğaldı. Bunlar şu anda bitti. Gerçek alıcı-satıcılar ortaya çıktı. Yine de iyi bir araba için 100 bin TL’nin gözden çıkarılması gerekiyor" diye konuştu. Galerici Cihat Keskin ise şunları söyledi: İkinci el otomobillerin fiyatının yükselmesi, piyasada gayriresmi olarak araba satılmaya çalışılmasıdır. Bunlar kafalarına göre internet sitelerine fiyat yazıyorlar. Bu da suni bir piyasa oluşturuyor. Devletimizin bunun önüne geçmesi lazım. İnsanlar istediği fiyata, istediği siteye ilan verdiği sürece piyasa yükselir.