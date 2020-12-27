Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi

Vodafone Business’ın mobil ve iletişim hizmetleri, veri merkezi, bulut santral, Red Kontrol, termal kamera ve sosyal mesafe takibi gibi çözümlerinden son bir yılda 1,2 milyon kurumsal müşteri yararlandı. Vodafone’un Red Business tarifesini kullanan işletmeler ise tarifenin sunduğu avantajlardan faydalanarak bir yılda toplam 7 milyon TL’nin üzerinde fayda sağladı. Vodafone Business’ın 2020 yılındaki çalışmalarını değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi: Müşterilerimiz için bir yandan verimlilik ve tasarruf imkânları sunarken, bir yandan da en doğru kanalları kullanarak müşteri memnuniyetini korumalarına yardımcı olduk. Diğer yandan, Red Business tarifemizi kullanan işletmelere bir yılda toplam 7 milyon TL’nin üzerinde fayda sağladık. Ayrıca yerli çözüm ortaklarıyla geliştirdiği Red Kontrol, bulut santral ve siber güvenlik operasyon merkezi gibi çözümlerimizle 100 milyon TL'lik iş hacmi oluşturduk" dedi. Öte yandan Vodafone Business, 2020’de TOBB çatısı altındaki 365 oda ve borsanın üyelerine özel olarak geliştirdiği e-Ticaret Hizmet Paketi’ni de tanıttı. Altyapı, güvenlik, pazarlama ve alışveriş başlıkları altında KOBİ’lerin e-Ticaret için ihtiyacı olan bütün hizmetleri içeren ve anahtar teslim e-Ticaret sitesi sahibi olma imkânı sunan e-Ticaret Hizmet Paketi kısa sürede en çok tercih edilen çözümler arasına girdi.