Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlığın 19'uncu İstişare Kurulu Toplantısı, Pekcan başkanlığında, video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Toplantıya, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TESK Başkanı Ben-devi Palandöken, TİM Başkanı İsmail Gülle, DEİK Başkanı Nail Olpak, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, YASED Başkanı Ayşem Sargın, TMB Başkanı Mithat Yenigün katıldı. Brexit sürecine değinen Pekcan, "Bizim kendi anlaşma taslağımız imzaya hazır hâle geldi. Birleşik Krallık ile AB arasında prensip olarak uzlaşmaya varıldığı açıklandı. Tabii biz AB ile olan yükümlülüklerimizden dolayı, Birleşik Krallık ile serbest ticaret anlaşması imzalayamadık. AB ile bizim, Türkiye ile İngiltere'nin serbest ticaret anlaşmasının aynı anda yürürlüğe girmesi için, her iki taraf ile de senkronize şekilde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Amacımız bir an önce bu anlaşmayı imzalamak. Bizim taslak anlaşmamız hazır. Sadece AB’nin kendi Avrupa Birliği Parlamentosu ve 27 ülkenin görüşlerini alması gerekiyor. Biz o süreci nasıl hızlandırabiliriz, hem AB hem İngiltere’yle görüşerek... Onun üzerinde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Pekcan, Çin'e yönelik ilk ihracat trenin seferini tamamladığını, bundan sonra da bu seferlerin düzenli olarak yapılmasını öngördüklerini belirterek, gerek Uzak Asya ile ikili ticaretin geliştirilmesi, Kuşak Yol inisiyatifindeki etkinliğin artırılması; gerekse Türkiye'nin rekabet gücünün artırılması, alternatif taşıma modlarıyla taşımanın yükseltilmesi açısından, lojistik altyapıyla ilgili çalışmaların önem arz ettiğini bildirdi.