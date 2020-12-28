Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, bu yılın kasım ayı itibarıyla müteahhitlerin, yurt dışında toplam bedeli 10,4 milyar doları olan 175 proje üstlendiğini ifade ederek “Salgın öncesi ortaya koyduğumuz yıllık 20 milyar dolar tutarında proje hedefini yakalamamız mümkün olamayacaktır. Gelinen noktada, sektörümüzün yurt dışına açıldığı 1972 yılından bugüne kadar 127 ülkede üstlendiği toplam proje tutarı ise 413 milyar dolara ulaşmıştır” dedi. Irak’ta uzun zamandır bekleyen inşaat ihtiyacına en hızlı çözümün Türk mühendislik ve müteahhitlik firmalarının getireceğine inandıklarını belirten Yenigün, aynı şekilde Libya için de en etkili çözümü yine Türk müteahhitlik firmalarının üreteceğini kaydetti. Yenigün, pazar çeşitlendirilmesi için özellikle Sahra Altı Afrika ülkelerinde kalkınma planları çerçevesinde sürdürülecek projelerden önemli bir pay almayı hedeflediklerinin altını çizerek “Lider pazarımız Rusya, önümüzdeki dönemde de bizim için önemli olacaktır. Ayrıca Dağlık Karabağ’da ortaya çıkacak ihtiyaçlar ile yeniden imar çalışmalarında Türk müteahhitlerin aktif rol üstlenmeleri ve Azerbaycan ekonomisine en iyi şekilde katkıda bulunmaları, önümüzdeki yıl için önceliklerimiz arasında yer alacaktır” değerlendirmelerinde bulundu.