2021'de en düşük MTV 109 TL en yüksek MTV ise 50 bin 107 TL olarak belirlendi.
2021 yılında emlak vergisi yüzde 4.55 artışla uygulanacak.
Cep telefonu aboneliğinde alınan maktu vergi de, 86 TL oldu. (NTV)
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2021'de en düşük MTV 109 TL en yüksek MTV ise 50 bin 107 TL olarak belirlendi.
2021 yılında emlak vergisi yüzde 4.55 artışla uygulanacak.
Cep telefonu aboneliğinde alınan maktu vergi de, 86 TL oldu. (NTV)
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