Çeyrek, gram altın kaç tl? Altın fiyatlarında son durum! (30 Aralık 2020 güncel altın fiyatları)

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 30 Aralık 2020 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 714,88 lira, satış fiyatı 733,01 liradan işlem görüyor. Gram altında ise alış fiyatı 446,53 lira, satış fiyatı 447,19 lira seviyesinde yer alıyor.

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