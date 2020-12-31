Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uzun müzakereler sonucunda Avrupa Birliği ile ticaret anlaşmasına varan İngiltere, bu anlaşmanın tamamlanmasının ardından ilk Serbest Ticaret Anlaşmasını (STA) Türkiye ile imzaladı. Yarın yürürlüğe girecek anlaşma iş dünyasında sevinçle karşılandı. Anlaşmayı değerlendiren Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Birleşik Krallık İş Konseyi Başkanı Osman Okyay, STA’nın iki ülkenin ticaret hacmi hedefi olan 20 milyar dolara ulaşılmasını kolaylaştıracağını söyledi. Hâlihazırda iki ülke ticaret hacmi yaklaşık 17 milyar dolar seviyesinde. Geçen yıl itibarıyla bunun 11,2 milyar dolarını Türkiye’nin ihracatı, 5,6 milyar dolarını ise ithalat oluşturuyor. Osman Okyay, yakın gelecekte Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki iş birliğinin hizmetler sektörünü de içerecek şekilde derinleştirilmesini arzu ettiklerinin altını çizdi. Brexit’in yıl bitmeden onaylanmasının Türkiye açısından kötü senaryonun ortadan kalkmasını sağladığını belirten Okyay, bunun çok sevindirici bir gelişme olduğunu ve Brexit geçiş sürecinin aynı zamanda, Gümrük Birliği'nin de acilen güncellenmesi ihtiyacını bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi. “Bu süreçte AB'nin Birleşik Krallık ile yaptığı müzakerelerin bir parçası olamayışımız, Gümrük Birliği anlaşmasının revizyonunu zorunlu kılıyor” ifadelerini kullanan Okyay, yeni dönemin ilk işlerinden birinin bu konu olması gerektiğini kaydetti.

KAPSAMI GENİŞLETİLEBİLECEK

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan da anlaşmayı Türkiye açısından, gelecek yıllara ilişkin önemli bir kazanım olarak değerlendirdi. Bahçıvan “Yapılan anlaşma ile Gümrük Birliği kazanımlarının korunuyor olması bir yana, dış ticaretteki en büyük partnerimiz olan Birleşik Krallık ile ekonomik ilişkilerimizi daha da derinleştirecektir. Anlaşmanın TBMM’nin onayı ile yürürlüğe girmesinin yanı sıra iki ülkenin önümüzdeki iki yıl içinde anlaşmanın yeni alanları kapsamasına yönelik olarak tekrar görüşmelerini öngören bir hükmün bulunması da son derece önemli. Çünkü ikinci aşamada Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ticari ilişkiyi yatırım ve hizmet sektörünü de kapsayacak şekilde genişletmek mümkün olacaktır” değerlendirmesini yaptı.

MOBİLYADA 500 MİLYON $’LIK HEDEF

Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç, STA’nın mobilya sektörüne de önemli katkıları olacağını söyledi. Güleç “İngiltere, hâlihazırda mobilya ihracat pazarlarımız içinde son beş yıl içinde ilk 10 pazar içerisinde yer alırken, her geçen gün artan bir potansiyel sunmaktadır. İngiltere’ye mobilya ihracatımız bu yıl 150 milyon dolar seviyesine yaklaştı. Ancak, son yıllarda gerek mobilyacılarımızın bu pazara daha fazla odaklanması, gerekse STA anlaşmasının doğuracağı pozitif etki sayesinde İngiltere’ye ihracatımızın yarım milyar dolar seviyesine çıkmasını kısa dönemli hedefimiz olarak görüyoruz” açıklamasında bulundu.