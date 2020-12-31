Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düzenlemeyle, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılabiliyor. Başvurular"www.gib.gov.tr" veya "www.turkiye.gov.tr" internet adresleri üzerinden, ilgili vergi dairelerinden veya posta yoluyla yapılabiliyor.

Tercih edilen ödeme süresine göre kanunla belirlenmiş oranda bir katsayı uygulanıyor. Bu doğrultuda YİÜFE tutarından yüzde 50, idari para cezalarının aslından yüzde 12,5 indirim uygulanıyor. Öte yandan, ilk taksiti ödeyen ve borcunun kalanını ikinci taksitin ödeme süresi olan mart ayında kapatmak isteyen mükelleflere de indirim yapılıyor ve katsayı uygulanmıyor. Borçlarını peşin olarak 1 Şubat 2021'e kadar ödenmesi hâlinde ise hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim yapılıyor. Yapılandırılan borçlar banka ve kredi kartı aracılığıyla da ödenebiliyor.

Kartla ödemeler, Gelirİdaresi Başkanlığının internet sitesinden "sanal POS" uygulamasıyla yapılabiliyor.