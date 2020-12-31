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Çeyrek, gram altın kaç tl? Altın fiyatlarında son durum! (31 Aralık 2020 güncel altın fiyatları)
31.12.2020 - 09:25 | Son Güncelleme: 31.12.2020 - 09:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Spot piyasada 31 Aralık 2020 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 716,88 lira, satış fiyatı 734,89 liradan işlem görüyor. Gram altında ise alış fiyatı 447,82 lira, satış fiyatı 448,40 lira seviyesinde yer alıyor.
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756605 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/756605.aspx
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