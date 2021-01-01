Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin kurul kararı ResmîGazete’de yayımlandı. Buradaki tarife tablolarından yapılan hesaplamaya göre, elektrik tarifelerinde mesken, sanayi ve ticarethane abone grupları için vergi ve fonlar dâhil ortalama yüzde 6 artışa gidildi. Söz konusu oran, tarife gruplarına göre ufak çaplı değişiklikler gösterebiliyor. Bir zam da doğalgaza geldi. Bu aydan geçerli olmak üzere fiyat tarifelerinde konut, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri abone gruplarında yüzde 1 zam yapıldı. Ocak ayına ilişkin tarife, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ’nin (BOTAŞ) internet sitesinde yayımlandı