Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin kurul kararı ResmîGazete’de yayımlandı. Buradaki tarife tablolarından yapılan hesaplamaya göre, elektrik tarifelerinde mesken, sanayi ve ticarethane abone grupları için vergi ve fonlar dâhil ortalama yüzde 6 artışa gidildi. Söz konusu oran, tarife gruplarına göre ufak çaplı değişiklikler gösterebiliyor. Bir zam da doğalgaza geldi. Bu aydan geçerli olmak üzere fiyat tarifelerinde konut, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri abone gruplarında yüzde 1 zam yapıldı. Ocak ayına ilişkin tarife, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ’nin (BOTAŞ) internet sitesinde yayımlandı
Yeni yılda zamlı tarife: Elektrik yüzde 6, doğalgaz yüzde 1
01.01.2021 - 03:38 | Son Güncelleme: 01.01.2021 - 03:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elektrik tarifelerinde tüm tüketici grupları için yüzde 6 zam yapıldı.
Etiketler : elektrik faturası,zam,doğalgaz zam,
756777 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/756777.aspx
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