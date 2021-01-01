Serbest piyasada 7,3700 liradan alınan dolar, 7,3720 liradan satılıyor. 9,0600 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,0620 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3680 lira, avronun satış fiyatı ise 9,0440 lira olmuştu.
BAŞA DÖN
Serbest piyasada 7,3700 liradan alınan dolar, 7,3720 liradan satılıyor. 9,0600 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,0620 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3680 lira, avronun satış fiyatı ise 9,0440 lira olmuştu.
Etiketler : dolar,euro,dolarda son durum,