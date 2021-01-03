Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Firmalar 'Ben tüketiciye taahhüt verdiği için bir indirim yaptım, eğer süre dolmadan çıkarsa, yaptığım indirimi bana geri versin' dediler. Ve o indirimi almaya başladılar. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, uyarıda bulunarak; firmaların hiç satmadıkları yüksek bir fiyattan kapıyı açtıklarını, tüketicilere abonelik satılınca da, o fahiş rakam üzerinden indirim uyguladıklarını söyledi. Şahin, “Firmalar, aslında 40-50 liraya satılan bir hizmeti, ‘Bu 300 lira ama biz 50 liraya veriyoruz’ diyor. Çok yüksek indirim yapıyor gibi gösteriyorlar. Tüketici caymak istediğinde de ‘indirim’ yapıldığı iddia edilen fiyattan bedel ödemeye başlıyor. Yani aslında kanunen cayma bedeli alınmasa da başka bir isim altında daha fazla bedel ödetiyorlar. Tüketiciler, kendilerinden ‘indirimin iadesi’ adı altında alınan bu bedeli, hakem heyetlerine başvurup geri alabilir. Böyle bir durumda tüketici sözleşmeyle birlikte hakem heyetine başvurmalı. Burada ürünün, gerçekte o fiyata satılıp satılmadığını kontrol etmeleri gerekiyor. Yüksek fiyattan satıyormuş gibi yapıp fazlaca indirim sağladığını iddia eden firmaların bu ayıbını ispat etmeleri gerekiyor” şeklinde konuştu.