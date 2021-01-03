Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı’da 453,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 454 liradan, 2 bin 990 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 11 liradan, 414 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 418 liradan, 2 bin 923 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 943 liradan, bin 461 liradan alınan Yarım Ziynet bin 471 liradan ve 731 liradan alınan Çeyrek Ziynet 736 liradan satıldı.