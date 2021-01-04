Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

BORON, temizlik sektöründe dengeleri değiştirdi. Türkiye’de yıllık yaklaşık olarak 400 bin ton çamaşır deterjanı satılıyor. Bunun parasal değeri 2 milyar TL’nin üzerinde. 35 bin ton satışa ulaşan BORON, çamaşır deterjanı kategorisinde yüzde 8,5 civarında bir pazar payı elde etti. Piyasaya girmesi ile birlikte bu kategoride fiyatları yüzde 40 aşağı çeken BORON, hesaplara göre vatandaşın cebinde 800 milyon lira kalmasını sağladı. Hane halkının en büyük harcama kalemlerinden biri olan temizlik ürünlerinde, özellikle 2018 yılının son döneminde ciddi fiyat artışları olmuştu. Bu süreçte kilogram fiyatları 8-9 TL’ye kadar yükselen çamaşır deterjanları tüketici enflasyonunu da olumsuz etkiledi. BORON’un piyasaya sunulmasıyla beraber tüketiciler tarafından büyük ilgi görmesi ve pazar payı kazanması, rakip firmaları fiyat indirimine zorladı. Ortalama fiyatlar 6 TL’ye kadar geriledi. Makine ve elde bulaşıklar için geliştirilen BORON bulaşık deterjanları da 16 Aralık’ta piyasaya sunuldu. Bulaşıkta da iddialı BORON; çevreye ve insan sağlığına zarar verebilecek kimyasallar içermiyor.