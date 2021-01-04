Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar/TL, yeni yılın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 7,38 seviyesinde işlem görüyor.

Geçen yıl en düşük 5,8388 en yüksek 8,5832 seviyelerini gören ve yıllık bazda yüzde 25 değer kazanan dolar/TL, 2020'yi 7,4310'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla bir önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 7,3790'dan işlem görüyor.

Avro/TL, şu dakikalarda bir önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 9,0390'dan, sterlin/TL de yüzde 0,6 değer kaybıyla 10,0960'tan alıcı buluyor.

Dolar endeksi, 2020'nin son iki ayındaki düşüş eğilimini yeni yılın ilk işlem gününde de devam ettiriyor. Gelen tepki alımlarına karşın 90'ın üzerinde tutunamayan dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,2 azalışla 89,7 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi yüzde 0,9 artışla 1,2244 seviyesinden alıcı buluyor.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle: