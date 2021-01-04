Aralık ayı enflasyonu açıklandı. Memur maaşlara yansıyacak zam oranı belli oldu. Enflasyona göre memurların maaşına yüzde 7.36 oranında zam yapılacak.
Toplu sözleşmeye göre memurlar Ocak ayında maaşlarını zamlı alacak. Geçmiş 6 aya ait enflasyon oranının farkı da maaşlara eklenecek.
Yeni zamla birlikte en düşük memur maaşı aile yardım ödeneği hariç 4459 TL’ye çıkacak. Memurlar geçtiğimiz Temmuz ayında yüzde 5.75 oranında zam almıştı.
Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.
4500 lira alan bir memurun maaşı 4831 liraya, 5000 lira alanın 5 bin 383 liraya, 6000 lira alanın 6450 liraya çıkacak.
Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Aralık ayında yıllık yüzde 14,60, aylık yüzde 1,25 arttı.