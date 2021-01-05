Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) aralıkta 50,8'e geriledi. Eşik değer 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, Kasım 2020'de 51,4 olarak ölçülen manşet PMI Aralık 2020'de 50,8'e geriledi. Covid-19 salgını ve salgının yayılmasını önlemek için devreye sokulan kısıtlamalar, aralıkta üretim ve yeni siparişlerde yavaşlamalara yol açtı. Birçok ihracat pazarında virüsün ikinci dalgasının yaşanmasına bağlı olarak yeni ihracat siparişleri de yavaşladı. Üretim ve yeni siparişlerdeki ivme kaybına rağmen, Türk imalatçıları üretimi desteklemek amacıyla hem çalışan sayısını hem de satın alma faaliyetlerini artırdı. İstihdam üst üste 7 ay artış gösterdi. Takip edilen 10 sektörün 8'inde istihdam artışı kaydedildi. Devreye alınan kısıtlamalar, takip edilen 10 sektörün çoğunda üretim ve yeni siparişlerin aralıkta yavaşlamasına yol açtı. 10 sektörün sadece 3'ünde üretim artışı kaydedilirken en güçlü büyüme tekstil sektöründe gerçekleşti, üretimde en belirgin ivme kaybı ise giyim ve deri ürünlerinde kaydedildi. Sadece ana metal ve tekstil sektörlerinde yeni siparişler büyüme kaydederken, en sert yavaşlama ise giyim ve deri ürünleri sektöründe gözlendi. IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, “Tüm zorluklara rağmen, firmalar ek personel alımına giderek ve daha çok girdi alımı yaparak kapa-site artırmaya istekli olduğunu gösterdi” dedi.