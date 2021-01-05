Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

2003'te 9 milyon 515 bin gönderi karşılığında 28 milyon 484 bin TL gelir elde eden PTT, son bir yılda modern ve teknolojik atakla kargodaki bu rakamı 1 milyar TL çıtasına yükseltti. 2019’da 131 milyon kargo gönderisi karşılığında, 932 milyon TL gelir elde eden PTT, bu rakamı bir yılda yüzde 13 artırdı. 2020 yıl sonunda 164 milyon gönderi karşılığında, 1 milyar 58 milyon TL kazanca ulaşıldı. Posta sektöründeki artış ise bir yılda yüzde 25'e ulaştı. 2019’da 452 milyon gönderi karşılığında 2 milyar 320 milyon TL kazanç elde eden PTT, 2020’de 453 milyon gönderi karşılığında 2 milyar 917 milyon TL kazandı. PTT'nin 2003’te postada yalnızca 488 milyon TL hasılat yapmıştı. PTT, sosyal desteğe ihtiyacı olan vatandaşların evrensel posta hizmetinden yararlanabilmesi amacıyla görme engellilere özgü yazı içeren gönderilerle, erbaş ve erlerin 100 grama kadar ağırlıktaki gönderilerini ücretsiz taşıyor. Ayrıca Evrensel Posta Hizmetleri Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle çocuk hükümlü ve tutuklular ile devlet güvencesi altındaki çocukların gönderileri de PTT tarafından ücretsiz taşınıyor.