Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2020’de 23 sektörün 15'i, banka ve kredi kartları ile yaptıkları satışlarda bir önceki yılı geride bıraktı. Seyahat acenteleri, hava yolları, konaklama, kuyumculuk ve yemek sektörlerinde yapılan kartlı harcamalar ise geriledi. İşte araştırmada dikkat çeken o sonuçlar:

¥ Geçen yıl kart harcamaları en çok artan beş sektör yüzde 81 artışla elektrik-elektronik eşya, bilgisayar, yüzde 52 artışla müteahhitlik işleri, yüzde 41 artışla market ve alışveriş merkezleri, yüzde 35 artışla yapı malzemeleri, hırdavat, nalburiye ve yüzde 31 artışla telekomünikasyon oldu.

¥ 11 ayda otomobil ve ticari araç satışları yüzde 72 yükseldi, 668 binin üzerine çıktı.

¥ 2020'de kartla internet üzerinden yapılan alışverişler de yüzde 40 artışla 265 milyar lirayı aştı.

¥ İstanbul’da 2019’un ocak-kasım döneminde 279 milyar lira olan vergi tahsilatı ise 2020’nin ilk 11 ayında yüzde 25 artışla 349 milyar liranın üzerinde gerçekleşti. Böylece İstanbul’un Türkiye’nin vergi gelirindeki payı yüzde 46 oldu.

¥ Karşılıksız çekler yüzde 39 geriledi.

2021 atılım yılı olacak

Araştırma sonuçlarını değerlendiren İTO Başkanı Şekib Avdagiç, 2021’e umutla girdiklerini ifade ederek "Tüm dünyada pandemiyi tamamen yok edemesek de daha fazla kontrol altında tutabileceğimize inanıyoruz. Şimdilik beş farklı aşının devreye girmesi planlanıyor ve 2021’in dünya ekonomisi için bir 'iyileşme' yılı olması bekleniyor. Bu anlamda özellikle sanayi sektörlerimizde ve dış talebe dönük çalışan firmalarımız için 2021’in bir atılım yılı olacağına inanıyoruz" dedi.