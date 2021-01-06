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Çeyrek, gram altın kaç tl? Altın fiyatlarında son durum! (6 Ocak 2021 güncel altın fiyatları)
06.01.2021 - 09:01 | Son Güncelleme: 06.01.2021 - 09:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Spot piyasada 6 Ocak 2021 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 739,57 lira, satış fiyatı 758,04 liradan işlem görüyor. Gram altında ise alış fiyatı 461,86 lira, satış fiyatı 462,57 lira seviyesinde yer alıyor.
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757906 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/757906.aspx
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