Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, 1 Nisan 2011'den bu yana sürdürdüğü Genel Müdürlük görevini mart ayı sonunda yapılacak Genel Kurul tarihi itibarıyla bırakacağını düzenlediği toplantıyla duyurdu. O tarihe kadar genel müdürlük görevine devam edeceğini ifade eden Bali, “Genel Kurul, irade gösterirse İş Bankası Yönetim Kurulunda görev yapmaya devam edeceğim” dedi. İş Bankasında icrai görevde çalışmanın üst sınırının 35 yıl olduğuna işaret eden Bali, 1 Aralık 1986'da bankaya müfettiş yardımcısı olarak girdiğini ve 34 yılı aşkın bir süredir bankada olduğunu anlattı. Bu prensipler olmasaydı da ayrılmayı düşündüğünü ifade eden Bali, “10 yıl genel müdürlük yaptım. Beş yıl genel müdür yardımcılığı, 15 yıl üst düzey yöneticilik bu ülkede ziyadesiyle yeterlidir, hatta biraz da fazladır. Genç bir nesil, donanımlı bir nesil arkadan geliyor” diye konuştu.

HER KADEMEDE 4-5 KAT ARTIŞ

Bali, 2010 yılı sonunda 132 milyar lira olan aktif büyüklüğün, Eylül 2020 itibarıyla 597 milyar liraya çıktığını ifade ederek Türkiye'nin en büyük özel bankası olma vasıflarını açık ara koruduklarını belirtti. Bali, mevduatın aynı dönemde 88 milyar liradan 373 milyar liraya, kredilerin 64 milyar liradan 364 milyar liraya çıktığını, gayrinakdî kredilerle birlikte düşünüldüğünde ekonomiye sağladıkları toplam kaynağın 484 milyar lira olduğunu kaydetti. Öz kaynakların 17 milyar liradan 65 milyar liraya ulaştığını belirten Bali, neredeyse her kalemde 4-5 kat artış yaşandığını vurguladı. Teknoloji ve dijitalleşme alanında büyük atılımlar yaptıklarını anlatan Bali, bugün şube dışı kanallardan yapılan işlemlerin payının İş Bankasında yüzde 95'i aştığını söyledi.

SİYASETİ DÜŞÜNMÜYORUM

Bundan sonraki süreçte siyasette olup olmayacağı yönündeki bir soruya Bali, “Hiçbir zaman siyaset düşünmedim, düşünmeyeceğim” cevabını verirken CHP'ye ait İş Bankası hisselerinin hazineye devriyle ilgili, şöyle konuştu: CHP'nin temsil hakkı olan yüzde 28 civarındaki hisse Atatürk paylarıdır, temsil CHP ile yapılmakla birlikte bu parasal bir sonuç doğurmaz. Bu hisselere karşılık gelen temettü eşit şekilde Türk Tarih ve Türk Dil Kurumlarına tahsis ediliyor. Bizim iş yapma biçimimiz üzerinde bir etkisi yoktur. O yüzden bu konuda kamuoyunda, İş Bankalılarda hiçbir endişe, kaygı olmamalı.

YERİNE HAKAN ARAN'I ÖNERDİ

Adnan Bali, yerine, bankanın teknolojik altyapısına, yazılım ve donanımına çok büyük katkılarda bulunduğunu söylediği İş Bankası Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran’ı tavsiye etti. İş Bankasının, şu an geleneksel bankacılık iş modeli ile meşgul olmadığını ifade eden Bali, “Bir ödeme şirketi satın aldık, o şirket bütün sistemin içine entegre edilecek. Bambaşka bir geleceğe doğru dönüşüm çabaları içindeyiz” dedi.