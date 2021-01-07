Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rapora göre küresel ekonomi 2020 yılında yüzde 4,3 daralırken Çin, Türkiye, Mısır ve Bangladeş büyüme gösteren ülkeler oldu. Raporda Türkiye ekonomisiyle ilgili büyüme

beklentileri ise 2020 yılı için yüzde 0,5, 2021 için yüzde 4,5 ve 2022 için yüzde 5 olarak sıralandı. Dünya ekonomisinin 2021 yılında ise yüzde 4 oranında büyümesi bekleniyor.