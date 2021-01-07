Rapora göre küresel ekonomi 2020 yılında yüzde 4,3 daralırken Çin, Türkiye, Mısır ve Bangladeş büyüme gösteren ülkeler oldu. Raporda Türkiye ekonomisiyle ilgili büyüme
beklentileri ise 2020 yılı için yüzde 0,5, 2021 için yüzde 4,5 ve 2022 için yüzde 5 olarak sıralandı. Dünya ekonomisinin 2021 yılında ise yüzde 4 oranında büyümesi bekleniyor.
Dünya Bankası: Türkiye 2021'de yüzde 4,5 büyür
07.01.2021 - 04:12 | Son Güncelleme: 07.01.2021 - 04:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dünya Bankası, Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu'nun Ocak 2021 sayısını yayımladı.
Rapora göre küresel ekonomi 2020 yılında yüzde 4,3 daralırken Çin, Türkiye, Mısır ve Bangladeş büyüme gösteren ülkeler oldu. Raporda Türkiye ekonomisiyle ilgili büyüme
Etiketler : Dünya Bankası,Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu,
758111 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/758111.aspx
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