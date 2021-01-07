Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dönmez, “2014'te 40 megavat olan güneş kurulu gücü bugün 6 bin 630 megavata ulaştı. Güneş kurulu gücümüzü üç sene içerisinde neredeyse iki kat artırdık. Güneş enerjisi kurulu gücü bakımından dünyada 13’üncü, Avrupa’da ise 7. sıradayız. Toplam kurulu gücümüz içindeki payı yüzde 7'ye yaklaştı. Elektrik üretimimizde güneşin payı ise yüzde 4 seviyelerinde. 24 saatlik zaman dilimi olarak düşündüğümüzde günlük tüketimimizin ortalama 0,7 saati güneş enerjisinden karşılıyoruz” dedi. Türkiye'nin elektrik üretiminde güneşin payını 2030'larda üç kat artırma hedefi olduğunu açıklayan Dönmez, bu sene gerçekleştirilecek Mini YEKA-GES yarışmalarıyla güneşte yakalanan ivmenin yukarılara çekileceğini vurgulayıp “36 ilimizde toplam 1.000 megavatlık 74 yarışma için başvuruları iki ay içerisinde alacağız. Mini YEKA-GES yarışmalarımız özellikle güneş enerjisi yatırımlarının tabana yayılması açısından oldukça önemli” ifadelerini kullandı.