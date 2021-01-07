Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Mülkiyeti Dokuz Eylül Üniversitesi'ne ait İzmir İli, Balçova İlçesi, 2267 ada, 29 parselde kayıtlı 3.140,00 m2’lik taşınmazın; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun “Taşınır ve Taşınmaz Satışı” başlıklı 46.maddesi ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35.maddesinin a) fıkrası gereğince “Kapalı Teklif Usulü” ile ihale edilerek satışı yapılacaktır.

15.01.2021 Cuma günü Saat 11:00’de Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü İhale Salonunda yapılacak olan ihalenin şartnamesi Dokuz Eylül Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir ve 100,00 TL ücret karşılığında alınabilir.

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