FAST Sistemi ile elektronik ödemelerin sisteme kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN), telefon numarası ve e-Posta adresi ile kolay ve pratik bir şekilde başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sistemi'nin de kullanıma sunulduğu belirtildi. Şimdilik FAST sisteminde gönderme limiti 50 lira olacak. Daha sonra bu limit kullanım yaygınlığına göre kademeli şekilde artırılarak 1.000 liraya kadar yükseltilecek. 7 gün 24 saat aralıksız hizmet verecek sistemle, IBAN numarasına gerek olmaksızın cep telefonu numarası, T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numarası, pasaport ve e-Posta bilgilerini kullanarak para transferlerini gerçekleştirebilecek. Türkiye'deki hemen hemen tüm bankalar sistemi uygulamaya başladı.
IBAN'sız 24 saat para gönderme başladı
09.01.2021 - 04:11 | Son Güncelleme: 09.01.2021 - 04:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde geliştirilen yeni nesil 7 gün 24 saat anlık perakende ödeme uygulaması Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi, bankalarla sürdürülen pilot testlerin tamamlanmasının ardından kullanıma açıldı.
Etiketler : ibansız para gönderme,IBAN,
758579 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/758579.aspx
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