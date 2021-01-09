Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FAST Sistemi ile elektronik ödemelerin sisteme kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN), telefon numarası ve e-Posta adresi ile kolay ve pratik bir şekilde başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sistemi'nin de kullanıma sunulduğu belirtildi. Şimdilik FAST sisteminde gönderme limiti 50 lira olacak. Daha sonra bu limit kullanım yaygınlığına göre kademeli şekilde artırılarak 1.000 liraya kadar yükseltilecek. 7 gün 24 saat aralıksız hizmet verecek sistemle, IBAN numarasına gerek olmaksızın cep telefonu numarası, T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numarası, pasaport ve e-Posta bilgilerini kullanarak para transferlerini gerçekleştirebilecek. Türkiye'deki hemen hemen tüm bankalar sistemi uygulamaya başladı.