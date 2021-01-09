İstanbul Kapalıçarşı’da 443,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 444 liradan, 2 bin 925 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 946 liradan, 404,75 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 408,75 liradan, 2 bin 858 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 878 liradan, bin 429 liradan alınan Yarım Ziynet bin 439 liradan ve 715 liradan alınan Çeyrek Ziynet 720 liradan satıldı.
Çeyrek, gram altın kaç tl? Altın fiyatlarında son durum! (9 Ocak 2021 güncel altın fiyatları)
09.01.2021 - 08:29 | Son Güncelleme: 09.01.2021 - 08:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 444 lira oldu.
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758607 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/758607.aspx
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