Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sahip olduğu stratejik konumun avantajını yaşayan Türkiye; normalleşme yolunda yapılan çalışmalar ve ekonomi yönetiminin iş dünyasını destekleyici adımları sayesinde büyük yükseliş yaşıyor.

SANAYİDE LİDERİZ

Türkiye'nin sanayi ihracatı, salgının olumsuz etkilerinden sıyrılarak aralıkta 13,3 milyar dolara çıktı. Bu rakam, sanayi sektörünün 2020'de gerçekleştirdiği en yüksek ihracat oldu. En fazla ihracat artışı savunma ve havacılık sanayi sektöründe gerçekleşti. Bu sektörü makine, çelik, halı, iklimlendirme, çimento, cam, seramik, toprak ürünleri, kimyevi maddeler, elektrik-elektronik, hazır giyim ve konfeksiyon, tekstil, demir ve demir dışı metaller, deri ve otomotiv endüstrisi izledi.

YÜZDE 88 YERLİ İLAÇ

Türk ilaç sektörü salgın sürecinde ülkenin ilaç ihtiyacının yüzde 88'ini yerli üretimle karşıladı. İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Sekreteri Savaş Malkoç "Sektörümüz, 2020'de istihdamını korudu. Biyoteknolojiye yüksek yatırım yapıyoruz. İlaç endüstrisinde ihracatın ithalatı karşılama oranı, tarihi yüksek seviyelere geldi" dedi.

DERİCİLER ATAKTA

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Şenocak "2021 ihracat hedefimiz 2 milyar dolar, pazarımızı da çeşitlendireceğiz. V tipi büyüme ile beraber hedeflerimize ulaşacağımız bir yıl olacak. Bunun emareleri aralık ayında görüldü" şeklinde konuştu.

MOBİLYADA REKOR

2020'de mobilya, kâğıt ve orman ürünlerinde 5,6 milyar dolarlık ihracatla tüm zamanların rekoru kırıldı. İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç "2021'de de başarı hikâyesi yazacağımıza inanıyoruz. Türk mobilyası, tasarımıyla dünyada kabul gördü" diye konuştu.

HUBUBATTA ARTIŞ

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Haluk Okutur, 2020'de 7,3 milyar dolarla tüm zamanların ihracat rekorunu kırdıklarını söyledi. Okutur "Salgının getirdiği sıkıntılara rağmen yüzde 7,35'lik artış yakaladık. İkinci dalga ve başka virüslere karşı da hazırız" dedi.

TARIMSAL ÜRETİM

Tarımda da olumsuzluk yok. Buğdayda yüzde 7,9'luk artışla 20,5 milyona ulaşıldı. Kuru fasulyede 280 bin tonla rekor kırıldı. Nohut üretimi 630 bin ton oldu. Kırmızı mercimek üretimi yüzde 24 artışla 328 bin tonu buldu. Ayçiçeği üretimi yüzde 36 artarak 1,9 milyon tona ulaştı. Patates-soğan sıkıntısı yaşanmadı.