Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AA muhabirinin İstanbul Büyükşehir Belediyesinden aldığı bilgiye göre, Gürpınar Su Ürünleri Hali'ne geçen yıl 97 farklı tür su ürünü getirildi.

2019 yılında hale 35 bin 992 ton su ürünü getirilirken bu rakam geçen yıl 48 bin 793 tona yükseldi. 2019 yılında hale en çok getirilen ilk beş ürün hamsi, istavrit, mezgit, levrek ve karagöz istavrit olurken, bu sıralama 2020'de hamsi, palamut, mezgit, istavrit ve lüfer şeklinde değişti.

Hale geçen yıl getirilen ürünler arasında 15 bin 957 ton hamsi ilk sırada yer alırken, 8 bin 175 ton palamut ikinci, 4 bin 520 ton ile de mezgit üçüncü oldu.

Hale getirilen ürünlerin yıl boyu satış ortalamasına bakıldığında 291 lira 9 kuruştan satılan ıstakoz, en yüksek fiyattan alıcı bulan su ürünü oldu. Bu ürünü, ortalama 270 lira 1 kuruş ile böcek, 133 lira 1 kuruştan satılan kalkan izledi. Ortalama fiyatı en düşük ürünse ıskarmoz-baraküda oldu.

Halde hamsi 14 lira 2 kuruş, palamut 25 lira 8 kuruş, mezgit 10 lira 6 kuruş, istavrit 17,8 liradan alıcı buldu.