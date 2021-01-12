Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İki ülke iş dünyasının yatırım ve iş birliği iştahıyla kurulacak ortaklıkların, gerek Türkiye'nin AB ile entegrasyonu, gerekse iki ülkenin Afrika başta olmak üzere birçok ülkede birlikte yatırımı mümkün kıldığı belirtiliyor. İki ülke iş adamlarının birlikte hareket ederek 3. ülkelerde yatırım yapma imkânı olduğu belirtiliyor. Uzmanlar, iki ülke arasında oldukça dengeli ve geçmişten bugüne süregelen bir ticaret birlikteliği olduğunu belirtirken, 20 milyar dolar olan ticaret hacminin kısa sürede 30 milyar dolara çıkmasını bekliyor. Aynı uzmanlar, iki ülke yatırımcılarının başta Kuzey Afrika olmak üzere başka ülkelerde yatırım ve projelerde stratejik ortak olabileceğini ifade ediyor.

UniCredit İcra Kurulu Üyesi Giuseppe Scognamiglio "Her iki ülkede de KOBİ'ler, ekonomilerin bir dayanağı ve kilit öneme sahip. İtalyan ve Türk hükûmetleri, Türkiye'nin AB'ye entegrasyonu sürecini yeniden başlatmak için 'ortak' olmalı. Bu arada ticaretimizi artırmak ve karşılıklı yatırımlarımızı harekete geçirmek, her şeyden önce bürokrasi ve yavaş prosedürler açısından var olan tüm engelleri kaldırmak önemli olacaktır. Orta Doğu'da, Akdeniz'de, Avrupa'da daha yaygın girişimler görmek isterim. Şirketlerimizi 3. ülkelerde yatırımlara teşvik edelim" şeklinde konuştu.

HASTANELERE YATIRIM YAPALIM

Scognamiglio, tüm ülkeler gibi İtalya ve Türkiye'nin de sağlık sistemlerinin enerji veya finans kadar stratejik olduğunu fark ettiklerini aktararak, "Hastanelere ve özellikle bölgeye yayılmış bir doktor ağına daha fazla yatırım yapmalıyız. İki ülkenin bazı temel tıbbi ürünleri de üretmesi gerekiyor" dedi.