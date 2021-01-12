Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,45 seviyesinde işlem görüyor.

Dün en düşük 7,3486, en yüksek 7,5234 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,7 artışla 7,4822'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla bir önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,5 altında 7,4520'den işlem görüyor.

Avro/TL, aynı dakikalarda bir önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 9,0610'dan, sterlin/TL de yüzde 0,2 değer kaybıyla 10,0980'den satılıyor.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle: