Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,45 seviyesinde işlem görüyor.
Dün en düşük 7,3486, en yüksek 7,5234 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,7 artışla 7,4822'den tamamladı.
Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla bir önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,5 altında 7,4520'den işlem görüyor.
Avro/TL, aynı dakikalarda bir önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 9,0610'dan, sterlin/TL de yüzde 0,2 değer kaybıyla 10,0980'den satılıyor.
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|7,4510
|7,4530
|Avro
|9,0620
|9,0640
|Sterlin
|10,0490
|10,0990
|ANKARA
|ABD Doları
|7,4230
|7,4830
|Avro
|9,0240
|9,0940
|Sterlin
|9,9830
|10,1630