Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ile 24 milyar ton petrole eş değer bir tasarruf hedeflenirken, planla ilk olarak 2023'e kadar enerji tüketiminde yüzde 14'lük bir tasarruf edilecek. 2033 yılına kadar enerjide tasarruf edilen rakam 30 milyar doların üzerine çıkacak. Öte yandan sanayi alanında uygulaması tamamlanan 308 verimlilik artırıcı projeye 36 milyon lira tutarında destek ödemesi yapıldı. Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Ali İhsan Sılkım, enerji verimliliği konusunda halkın da bilinçlendirilmesi gerektiğini belirterek "Binaların dış cephe yalıtımı ile enerjide yüzde 40 tasarruf yakalanabilir” dedi. Sılkım, elektrikten tasarruf için de için şu tavsiyelerde bulundu:

¥ AAA+ cihazlar tercih edilmeli.

¥ TV, bilgisayarlar, oyun konsolları, mikrodalga fırınlar gibi cihazlar bekleme modunda da enerji tüketir; Bu sebeple kullanılmayan cihazın fişini çekin.

¥ Buzdolapları ço-ğu zaman fazla soğuk derecede çalıştırılır. Bunun için mevsime göre çalışma sıcaklığının mutlaka kontrol edilmesi gerekir.

¥ Yemekler pişirilirken tencereye uygun ocak gözü kullanılmalı. Çamaşır makinesi tam dolu olmalı. 40 derece yerine 30 derecede çalıştırmak enerji tüketimini önemli derecede azaltır.

¥ Binaların dış cephe yalıtımı yaptırılmalı. Bu işlem enerjide yüzde 40'a varan tasarruf sağlar.