Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) her yılın sonunda düzenli yaptığı "Elektronik Haberleşmede Aile Giderleri Araştırması" verilerini açıkladı. Buna göre sabit telefona vergiler dâhil aylık ortalama 42,37 TL ödendiği ortaya çıktı. Aynı araştırmada, 3 GSM operatörünün abonelerinin ortalama aylık ödemelerinin vergiler dâhil 49,89 TL’ye ulaştığı belirtiliyor. Sabit internet bağlantısı için ise aylık ortalama vergiler dahil 69,48 TL ödeniyor. Böylece 4 kişilik ailenin yıllık faturası 3.736 TL olarak hesaplandı.

2017 sonuna kadar mobil telefonda yüzde 25, sabit telefonda yüzde 15 ve internet erişiminde yüzde 5 olarak uygulanan Özel İletişim Vergisi, 2018 yılında tüm hizmetlerde yüzde 7,5 olarak değiştirilmişti. 2019 yılında da Adil Kullanım Kotası’nın kaldırılmasıyla internet fiyatlarına zam yapılmıştı. Bütün bunlar faturalar üzerinde etkili oluyor.

TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci "Bu yıl döviz kurlarının ve sektörde yapılan zamların etkisiyle giderlerin arttığını görüyoruz. Burada kullanıcıları yüksek vergiler de epey zorluyor. Özellikle 1999 Gölcük depremiyle hayatımıza geçici olarak giren Özel İletişim Vergisi’nin 20 yıldır alınması büyük sorun teşkil ediyor. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir vergi yok, bizde de bir an önce kaldırılması gerekiyor. 2021 yılında serbestleşme ve tam rekabetin sağlanmasıyla bu vergi yüklerinin hafifletilmesi hususunda, devletin gerekli yaklaşımı göstereceğine inanıyoruz" dedi.