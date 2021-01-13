Dolar, 13 Ocak 2021 sabahında 7,45 lira bandında yer alıyor.
Spot piyasada dolar alış fiyatı 7,4582 lira, satış fiyatı 7,4696 liradan işlem görüyor.
Euro ise aynı saatlerde 9,1129 lira alış fiyatı, 9,1211 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
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Dolar, 13 Ocak 2021 sabahında 7,45 lira bandında yer alıyor.
Spot piyasada dolar alış fiyatı 7,4582 lira, satış fiyatı 7,4696 liradan işlem görüyor.
Euro ise aynı saatlerde 9,1129 lira alış fiyatı, 9,1211 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
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