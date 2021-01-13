Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 13 Ocak 2021 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 714,17 lira, satış fiyatı 731,93 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altında ise alış fiyatı 446,08 lira, satış fiyatı 446,56 liradan işlem görüyor.