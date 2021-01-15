Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ocak-aralık döneminde ipotekli konut satışı yüzde 72,4 artarak 573 bin 337, diğer satış türlerinde ise yüzde 8,9 azalarak 925 bin 979 oldu. 2020’de ipotekli satışların payı yüzde 38,2, diğer satışların payı yüzde 61,8 olurken, ilk defa satılan konutlar yüzde 8,2 azalarak 469 bin 740’e geriledi. İkinci el konut satışları da yüzde 23 artarak 1 milyon 29 bin 576 olarak gerçekleşti. İlk el konut satış oranı yüzde 31,3, İkinci el konut satış oranı yüzde 68,7 oldu. Konut satışlarında İstanbul 265 bin 98 konut satışı ve yüzde 17,7 pay ile ilk sırayı aldı.

Yabancılara yapılan konut satışları 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 10,3 azalmayla 40 bin 812 oldu. Yabancıya satışta ilk sırayı 19 bin 175 konut ile İstanbul, ikinci sırayı 7.735 konut ile Antalya alırken, en çok konut satışı 7.189 adetle İran vatandaşlarına yapıldı. İran'ı 6.674 konut ile Irak, 3.078 konut ile Rusya, 1.929 konut ile Afganistan ve 1.279 konut ile Azerbaycan izledi.

BİRİNCİ EL DESTEĞİ BEKLİYORUZ

İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım: Bu rakam 2021 için bize umut verdi. Kamu bankalarının faiz desteği ile bu satışı gerçekleştik. 2020’deki faiz desteği yatırımcıya ve ikinci el konut satışlarına yaradı. 2021’de benzeri bir destek ve teşvikin birinci el konut piyasasına verilmesini umuyoruz.

YABANCI HEDEFİ 8 MİLYAR DOLAR

Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği Başkanı Ömer Faruk Akbal: Rakip pazarlardaki %50-80 arasındaki daralma ile kıyaslandığında yabancıya satışta %10’luk küçülme pozitif ayrışmayı ifade ediyor. 2021’de 50 bin bandını geçerek 7,5-8 milyar dolarlık döviz girdisi hedefliyoruz.

ÜÇ EVDEN BİRİNİ KADINLAR ALDI

Geçen yıl erkekler yüzde 59,5 pay ile 892 bin 347, kadınlar yüzde 32,2 pay ile 483 bin 7 konut sahibi olurken, yüzde 1,6 pay ile 23 bin 424 konut kadın ve erkek tarafından ortaklaşa alındı. 2019’da kadınlar 31,2 pay ile 420 bin 276 konut sahibi olmuştu.