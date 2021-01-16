Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; alınacak personel sayısı 7 olarak belirtildi. İlana son başvuru tarihi ise 2 Şubat.

İlanda, "Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumumuz internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır. İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi(https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir." ifadeleri yer aldı.

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