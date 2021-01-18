Spot piyasada 18 Ocak 2021 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 704,29 lira, satış fiyatı 721,73 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
Gram altında ise alış fiyatı 439,85 lira, satış fiyatı 440,51 lira seviyesinde yer alıyor.
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Spot piyasada 18 Ocak 2021 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 704,29 lira, satış fiyatı 721,73 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
Gram altında ise alış fiyatı 439,85 lira, satış fiyatı 440,51 lira seviyesinde yer alıyor.
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