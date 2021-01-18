Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin birimlerinde sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi kapsamında 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) aracılığıyla sürekli işçi alımı yapılacaktır.
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 20 sürekli işçi alımı yapacak
18.01.2021 - 14:20 | Son Güncelleme: 18.01.2021 - 14:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 20 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. İşte detaylar...
Etiketler : Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi,
760830 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/760830.aspx
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