Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Spot piyasada 19 Ocak 2021 çeyrek altın alış fiyatı 706,90 lira, satış fiyatı 724,57 liradan işlem görüyor. Gram altında ise alış fiyatı 441,46 lira, satış fiyatı 441,75 lira seviyesinde yer alıyor.