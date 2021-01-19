Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Spot piyasada 19 Ocak 2021 çeyrek altın alış fiyatı 706,90 lira, satış fiyatı 724,57 liradan işlem görüyor. Gram altında ise alış fiyatı 441,46 lira, satış fiyatı 441,75 lira seviyesinde yer alıyor.
BAŞA DÖN
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Spot piyasada 19 Ocak 2021 çeyrek altın alış fiyatı 706,90 lira, satış fiyatı 724,57 liradan işlem görüyor. Gram altında ise alış fiyatı 441,46 lira, satış fiyatı 441,75 lira seviyesinde yer alıyor.
Etiketler : çeyrek altın kaç lira,